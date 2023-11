Friends, una star di Scary Movie avrebbe potuto prendere il posto di Matthew Perry

E se uno dei personaggi più divertenti di tutti i tempi avesse avuto un altro volto? Nel caso del personaggio di Chandler in Friends poteva andare proprio così.

In una recente intervista lo sceneggiatore e produttore di Friends David Crane ha rivelato alcune informazioni sul personaggi di Chandler: "Abbiamo coinvolto tutti. Eravamo così sicuri che Chandler sarebbe stato il personaggio più facile da inserire nel cast. Ha le battute più divertenti. È sarcastico e un po' ironico, ma nessuno è riuscito a farlo. Nessuno".

Nessuno finché non è arrivato Matthew Perry, attore che ha portato poi alla luce l'indimenticabile Chandler. La scelta cadrà su di lui alla fine, come sappiamo. Ma prima di arrivare al casting definitivo, ci sono stati degli step in cui il ruolo stava per andare a qualcun altro.

Inizialmente, a causa di un altro impegno di lavoro, Perry non aveva potuto accettare il ruolo. La scelta era allora caduta su Craig Bierko. Bierko alla fine non volle prendere parte alla sitcom, nonostante l'insistenza dei suoi colleghi Hank Azaria e, pensate un po', Matthew Perry stesso.

