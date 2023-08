Friends, che stoccata della sceneggiatrice: 'Show stanco e attori infelici'

La serie TV Friends viene subito ricollegata a entusiasmo, divertimento e uno spiccato amore per la vita, eppure non è tutto oro quel che luccica: stando al libro di memorie scritto dalla sceneggiatrice Patty Lin, infatti, il cast era profondamente "infelice".

In particolare, la "novità" iniziale è purtroppo "svanita rapidamente" per Jennifer Aniston, Courntey Cox, Davic Shwimmer e gli altri attori. "Sembravano infelici" ha scritto Lin. "Erano incatenati in uno spettacolo vecchio e stanco, quando invece avrebbero voluto espandersi" da un punto di vista professionale.

Ha inoltre continuato: "Sapevano come farsi una risata, certo, ma, se non apprezzavano una battuta, la criticavano indirettamente, sapendo che la troupe l'avrebbe riscritta. Dozzine di battute brillanti venivano cancellate soltanto perché qualcuno di loro borbottava. Ritenendosi in carico dei rispettivi personaggi, spesso sostenevano che non avrebbero mai detto o fatto quella determinata cosa. Non sorprende che le riprese fossero perlopiù terribili, aggressive, prive di quella leggerezza che da sempre contraddistingue la sitcom". In un'altra occasione, Jennifer Aniston ha parlato di un elemento distruttivo in Friends.

E i problemi non finiscono qui. La sceneggiatrice ha dovuto superare più di un ostacolo soltanto per il più futile dei motivi: la sua etnia, malvista all'interno della troupe.

"Tra tutte le mie paure, non avevo previsto la possibilità che lo staff di Friends fosse una cricca, e a livelli inimmaginabili. Mi ricordavano i ragazzi ricchi e preppy del mio liceo, sempre pronti ad acquistare da Abercrombie & Fitch e guidare decappottabili nuove di zecca". Purtroppo fenomeni simili sono più comuni di quanto non si pensi, come dimostra anche il divorzio di Sandra Bullock dal marito razzista.