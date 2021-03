Friends e la sua storica sigla: chi compose il brano di apertura dello show?

Friends è una sitcom televisiva creata da David Crane e Marta Kauffman, mandata in onda dal 1994 al 2004 per ben dieci stagioni. La serie ruota attorno a un gruppo di sei amici a Manhattan, formato dalle ragazze Rachel Green, Monica Geller e Phoebe Buffay, e dai ragazzi Ross Geller, Chandler Bing e Joey Tribbiani.

10 stagioni, 236 episodi e una messa in onda durata un decennio e più grazie alle sue continue riproposizioni anche recenti, è impossibile non riconoscere la famosa sigla di apertura di Friends.

Questa ripresentava il tema I’ll Be There For You dei The Rembrandts e venne realizzata dalla compositrice Allee Willis purtroppo venuta a mancare nel 2019 all'età di 72 anni per un arresto cardiaco l'americana. Willis divenne celebre anche per altri grandi successi scritti per artisti come Earth Wind & Fire, Pet Shop Boys e Pointer Sisters. Le sue canzoni sono state vendute in oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo. La compositrice aveva vinto due Grammy, per il musical di Broadway da Il colore viola e per il suo contributo alla colonna sonora di Beverly Hills Cop.

Willis ha lavorato alla sigla di 45 secondi di Friends I'll be there for you, eseguita dai sopracitati The Rembrandts e scritta con i creatori della serie, David Crane e Marta Kauffman. Inizialmente venne presentata come semplice sigla breve, poi è diventata una vera e propria canzone, ottenendo una nomination agli Emmy nel 1995.

Il singolo si è subito posizionato al primo posto in ben 40 principali classifiche pop americane. Ha anche preso uno spot settimanale n. 1 in Scozia e in Canada e ha raggiunto le classifiche in quasi 10 paesi. Ha anche superato la classifica Airplay Hot 100 di Billboard per otto settimane intere.

Non ci resta che attendere il revival di Friends di HBO Max per avere delle notizie più certe. Vi lasciamo ai 5 momenti più iconici di Jennifer Aniston in Friends.