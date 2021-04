Friends: terminate ufficialmente le riprese dell'attesissima reunion!

Più di un anno fa HBO Max ha annunciato una reunion di Friends e sembra che, dopo oltre 14 mesi e dopo una pandemia che ha notevolmente rallentato i lavori, le riprese siano finalmente terminate.

L'annuncio ufficiale è arrivato nelle ultime ore dall'account Instagram dell'amatissima sit-com che ha scritto: "That’s a wrap", frase che generalmente viene pronunciata dal regista quando terminano le riprese. Una sorta di liberi tutti, che annuncia la gioia dell'impresa compiuta. Il post dice anche: "Potremmo essere più felici? Friends: The Reunion sta arrivando su Hbo Max".

Non c'è ancora una data per la messa in onda di questo attesissimo episodio speciale, nè tantomeno è chiaro su cosa sarà incentrato. anche se dagli Usa giunge la notizia che non sarà un vero super episodio, quanto piuttosto una sorta di rimpatriata tra vecchi amici. Rivedremo dunque Jennifer Aniston nei panni di Rachel, Courteney Cox nei panni di Monica, Lisa Kudrow nei panni di Phoebe, David Schwimmer nei panni di Ross, Matt LeBlanc in quelli di Joey Tribbiani e Matthew Perry in quelli di Chandler. Ci saranno poi sicuramente anche i creatori della serie David Crane e Marta Kauffman.

Intanto, date uno sguardo alle 5 questioni aperte di Friends a cui la reunion dovrà assolutamente fornire risposte. Noi non vediamo l'ora di vedere questo speciale, e voi?