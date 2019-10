Friends e The Big Bang Theory insieme grazie a una foto di Courteney Cox e Kaley Cuoco

Saranno anche giunti entrambi a conclusione, ma nulla ci vieta di immaginarci un crossover tra The Big Bang Theory e Friends, anche se solo per via di una foto su Instagram.

"Big Bang Friends".

Non stiamo parlando di un vero e proprio crossover, purtroppo, ma di una semplice foto tra due delle star degli show comedy più amati degli ultimi 25 anni: Courteney Cox (Monica in Friends) e Kaley Cuoco (Penny in The Big Bang Theory).

Le due sono state protagoniste di uno scatto postato su Instagram dalla Cox (che potete vedere anche in calce al pezzo), con la caption che vi abbiamo riportato qui sopra. Che nella realtà dei fatti non vuol dir nulla, ovviamente (tranne che le due sono amiche), ma ciò non ha impedito ai fan delle due serie di pensare a un incontro anche tra i loro personaggi, e magari a un ipotetico crossover tra quelle che una volta erano le serie di punta di NBC e CBS.

E mentre Friends ha celebrato proprio in questo periodo i 25 anni dalla sua messa in onda, con tanto di divano in giro per il mondo e proiezioni in sala dedicate all'evento, The Big Bang Theory ha da poco chiuso le porte, ed è da maggio che non sentiamo più bussare Sheldon a quella di Penny.

Chissà che in un futuro non troppo lontano non si pensi davvero ad almeno un episodio crossover tra le due serie, a mo' di revival congiunto...