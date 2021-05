Friends: The Reunion arriva su Sky e in streaming su NOW dal 27 maggio!

In un mondo pieno di revival e reboot la reunion di Friends è un appuntamento da non perdere per i fan della sitcom targata NBC ed in contemporanea con il debutto americano, giovedì 27 maggio Friends: The Reunion arriverà su Sky e in streaming su NOW in prima TV assoluta.

Da quando lo show è terminato nel 2004, gli spettatori hanno atteso pazientemente questo momento. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer torneranno, ma nei panni di se stessi, nella tanto attesa reunion di HBO Max di cui è stato diffuso il trailer qualche giorno fa.



Gli attori torneranno sull’iconico set dell’amatissima comedy, lo Stage 24, negli studi Warner di Burbank, e sarà una vera e propria celebrazione dell’esperienza, dell’amicizia e dell’eredità che lo show ci ha lasciato. Sarà un momento per ricordare l'impatto straordinario che lo show ha avuto nelle loro vite, ma anche nelle vite degli spettatori.



Friends: The Reunion vedrà alternarsi sul palco un numero impressionante di guest star, fra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.



Intanto è in arrivo anche un nuovo set Lego di Friends, l'appuntamento con la storia è quindi fissato al 27 maggio su Sky e e in streaming su NOW, quanto siete entusiasti di vedere questa reunion? Fatecelo sapere nei commenti!