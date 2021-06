Friends The Reunion, Davide Shwimmer condivide nuove foto dal dietro le quinte

La Reunion di Friends è stata una vera e propria ciliegina sulla torta per i fan della sit-com andata in onda tra il 1994 e il 2004 e ora David Shwimmer con un post sui social ha deciso di condividere delle nuove immagini di questo evento tanto atteso.

La reunion ha visto la partecipazione di tutti e sei i membri principali del cast di Friends, e cioè Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) e Matthew Perry (Chandler Bing). I fan hanno però aspramente criticato la scelta di non far intervenire alcuni personaggi secondari cult di Friend, Paul Rudd e Cole Sprouse su tutti, ma naturalmente sarebbe stato complicato coinvolgere tutte le star che nel corso degli anni hanno varcato la celebre porta viola.

Da quando lo speciale è andato in onda, molte delle star si sono rivolte ai social media per condividere post divertenti in onore della rimpatriata. Aniston ha pubblicato un'adorabile intervista del passato, Cox ha ricreato uno dei look di Monica e Kudrow ha condiviso uno scatto con David Schwimmer realizzato nel corso dello speciale. Proprio l'interprete di Ross nelle scorse ore, ha condiviso delle nuove immagini, incluso uno screen del primo incontro avvenuto su Zoom.

A voi è piaciuta questa reunion? Ditecelo nei commenti.