Friends: The Reunion, Matt Le Blanc svela un dettaglio su Jennifer Aniston in un video

A quasi tre settimane dall'uscita di Friends: The Reunion, James Corden sta continuando ad alimentare il materiale intorno alla reunion. In particolare, più di 11 minuti di filmati extra trasmessi durante il The Late Late Show with James Corden. Nel segmento mostrato in diretta, Corden riunisce il cast in diverse zone degli Warner Bros. Studios.

E le emozioni traspaiono anche dalle immagini extra mostrate durante il live di Corden. Il presentatore ha chiesto ai protagonisti se ci fossero dei posti preferiti sul set. E la maggior parte di loro ha risposto che la poltrona all'estremità del set della caffetteria Central Perk fosse la posizione ideale.



Dopo alcune rivelazioni precedenti, come Lisa Kudrow che si scorda Smelly Cat, tra i momenti divertenti affrontati da James Corden nel video anche Rachel che mangia la cheesecake sul pavimento insieme a Chandler, Monica che proclama ad alta voce sul balcone di casa il freschissimo fidanzamento con Chandler e lo stesso personaggio di Matthew Perry che insieme a Joey scopre il relax delle poltrone reclinabili.

In una delle chiacchierate Matt Le Blanc ha svelato un 'vizio' particolare di Jennifer Aniston sul set:"Guarda Friends. Ogni volta che guardi lo show, Rachel lo fa spesso. Questa è Jennifer che nasconde la sua risata. Ora tutti lo sanno" ha scherzato Le Blanc.

Friends: The Reunion ha visto il ritorno di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer.



Ecco su Everyeye la nostra recensione di Friends: The Reunion.