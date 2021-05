Friends The Reunion: il regista parla dei commenti maligni su Matthew Perry

Dopo i vari commenti tutt'altro che gentili rivolti a Matthew Perry e riguardanti il suo stato di salute nel corso dell'apparizione alla Reunion di Friends, è intervenuto lo stesso regista dello speciale diffuso su HBO Max (e in Italia arrivato su Sky e Now). Ben Winston ha infatti difeso il leggendario interprete di Chandler Bing dagli insulti.

Il regista si è scagliato principalmente con coloro che avevano accusato Perry di essere ubriaco sul set della Reunion di Friends, cosa del tutto falsa e un commento decisamente indelicato, un insulto vero e proprio all'attore. Una fonte interna alla produzione aveva subito smentito queste accuse rivelando la ragione dell'aspetto un po' diverso di Perry sul set rispetto al passato: "Matthew si è presentato alla reunion e i membri del suo team hanno detto che quel giorno si era dovuto sottoporre ad un intervento d'emergenza ai denti, e che questo ha avuto un impatto sul suo benessere e su come si sentiva in quel momento. Era molto dolorante, il che ha causato quel linguaggio confuso. Ovviamente nessuno vuole filmare dopo un intervento, ma è successo.Matthew ha detto alle persone intorno a lui che è sobrio e non c'è alcuna ragione per cui preoccuparsi".

Anche alla luce di questa smentita, il regista Ben Winston si è detto risentito da tutti quei commenti maligni verso Perry: "Lui è stato grandioso - ha commentato il regista all'Hollywood Reporter - la gente spesso riesce a essere molto indelicata. Ho adorato lavorare con lui, è un uomo brillante e divertente e ho pensato avesse delle grandi battute nello show. Mi sono sentito semplicemente felice e fortunato di essere in sua presenza e dirigerlo in qualcosa come questa".

Inoltre, sempre durante un'intervista con l'Hollywood Reporter, il produttore Kevin Bright aveva ammesso di aver trovato Perry in condizioni migliori rispetto al loro ultimo incontro: "Gli ho parlato. È stato fantastico rivederlo. E quello che dice la gente è quello che dice la gente. Non ho nient'altro da dire a parte il fatto che è stato fantastico rivederlo. E penso che sia stato molto divertente nello show. Ma sì, penso che stia bene. Mi è sembrato più forte e più in forma rispetto all'ultima volta che l'ho visto, ed entusiasta di andare avanti".