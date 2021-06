Friends: ecco che fine ha fatto Tom Selleck, l'attore di Richard Burke

Tom Selleck è diventato famoso con Magnum PI negli anni '80 ma è stato anche Richard in Friends negli anni '90. Recentemente è apparso nello speciale di HBO Max Friends: The Reunion per salutare il resto dei protagonisti.

In Friends, Tom Selleck ha interpretato il dottor Richard Burke, un amico intimo dei genitori di Monica (Courteney Cox) e Ross (David Schwimmer) che divorzia e si innamora di Monica. A causa della differenza di età (di vent’anni) e del loro legame familiare, Monica e Richard tengono segreta la loro relazione alla sua famiglia.

Certo, entrambi erano consapevoli di questi problemi e quanto sarebbero state strane le dinamiche della loro relazione, al primo appuntamento decisero di non vedersi più ma poi la passione li travolse.



Uno dei problemi più grandi della differenza di età tuttavia è stato quello che alla fine ha posto fine alla loro relazione nella sesta stagione. Monica era ancora giovane e voleva sposarsi e avere figli, Richard invece era divorziato e non aveva solo figli ma anche nipoti.



Oltretutto, per aumentare ulteriormente l'imbarazzo, Monica era andata al liceo con la figlia di Richard, Michelle. Quindi non solo avrebbero dovuto affrontare il fatto che i Geller non erano contenti della loro relazione, ma presumibilmente anche la famiglia di Richard non sarebbe stata troppo entusiasta.



Inoltre Richard non sarebbe mai stato visto come un pari dagli amici di Monica e la stessa cosa vale per lei. Specialmente Chandler (Matthew Perry) e Joey (Matt LeBlanc) lo avevano preso come un "padre cool" e cercavano di emularlo. Anche se fosse stato possibile superare tutto questo, Richard conosceva Monica fin da quando era una bambina, probabilmente l'aveva anche tenuta in braccio da neonata.



Più tardi, l'uomo ha cercato di riconquistare Monica, ma il treno era passato e lei era felice con Chandler ormai.



“Sono una persona abbastanza riservata", ha detto Selleck a PEOPLE in un’intervista dell’anno scorso. “Ho sempre fatto tesoro dell'equilibrio tra lavoro e tempo con la mia famiglia".



Quando Selleck non è sul set di Blue Bloods, il serie poliziesca giunta alla sua decima stagione, è a casa con sua moglie Jillie nel loro ranch di Ventura, in California.



“Le mie relazioni e il mio ranch mi mantengono sano di mente", ha detto l'attore, che è padre di Hannah, 31 anni, e Kevin, 54 anni, primogenito avuto con la prima moglie Jacqueline Ray.



Il ranch è per lui un rifugio che chiama casa dal 1988, dopo che ha lasciato Magnum PI all'apice della sua fama per condurre una vita più tranquilla e spensierata con la sua famiglia.



Selleck ha ricominciato a lavorare negli anni '90, proprio in Friends e The Closer prima di ottenere il ruolo del commissario di polizia Frank Reagan in Blue Bloods.

"Sono orgoglioso del mio lavoro, amo ancora quello che faccio e ho la mia famiglia, sono stato enormemente fortunato" ha concluso.



Tra i suoi ultimi crediti cinematografici troviamo In & Out (1997), La lettera d'amore (1999) e Killers (2010).



Scoprite quali sono stati i momenti più divertenti di Friends: The Reunion e date un'occhiata alle nuove foto dal set di Friends pubblicate da Jennifer Aniston.