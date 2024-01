Friends, Tom Selleck: 'Matthew Perry era il più talentuoso di un cast pieno di talenti'

Nel corso di un'intervista concessa a USA Today, Tom Selleck ha speso qualche parola per ricordare Matthew Perry, a diversi mesi dalla sua scomparsa, che ancora continua a scuciture una profonda tristezza non solo in chi ha amato profondamente l'attore e uno show generazionale come Friends. Selleck era apparso come guest star in diversi episodi.

Selleck si è unito alla sit-com nella seconda stagione nel ruolo ricorrente dell'oculista Richard Burke, poi diventato interesse amoroso per la Monica Geller di Courteney Cox. L'attore ha ricordato i tempi in cui era sul set dello show e di aver legato con Perry, parlando di suo padre, dato che Selleck aveva stretto un'amicizia con John Bennett Perry.

"Non potevano essere tutti più gentili con me", ha detto Selleck a USA Today in un'intervista. "Ma ogni giorno vedevo Matthew e gli chiedevo: 'Come sta tuo padre?'. E lui sorrideva sempre e ci aggiornavamo. Ho conosciuto suo padre quando ero un giovane attore in difficoltà. In quasi tutti gli spot o i pilot che ho girato, c'era John. Siamo diventati ottimi amici".

Selleck ha un bel ricordo di Perry e del cast di Friends e ha ricordato le riprese dell'episodio intitolato "The One Where Old Yeller Dies", in cui Joey (Matt LeBlanc) e Chandler (Perry) si trasformano nel Richard di Selleck e viceversa.

Selleck ha ricordato che quando Perry ha pronunciato la battuta di Richard, ha detto: "Bei baffi, tra l'altro. Quando arriverà la pubertà, quei baffi faranno davvero effetto". Selleck ha aggiunto: "Era un talento grezzo. Matthew non c'è più, quindi è facile dirlo, ma è vero. Penso che fosse il più talentuoso di un gruppo di persone molto talentuose".

La causa ufficiale della morte di Perry, scomparso il 28 ottobre 2023 a casa sua, è stata confermata per "effetti acuti della ketamina". Il cast di Friends si è riunito per una cerimonia in onore di Perry, alla quale Selleck è stato invitato ma non ha potuto partecipare.

È il legame tra il cast che Selleck ricorda di più del periodo in cui ha lavorato sul set di Friends.

"Non ci sono storie negative. Nessuna dinamica da star. Niente del genere", ha ricordato Selleck. "Ci si sedeva per prendere appunti sulle prove, ed era affascinante. Courteney si sedeva sulle ginocchia di qualcuno e poi di qualcun altro la volta successiva. Andavano tutti d'accordo. Credo sia dovuto al fatto che tutti questi attori avevano fallito in altri show. E ora si ritrovavano in questo successo. Si sono tutti resi conto di quanto fossero fortunati".