Friends torna in cima alle classifiche dopo la morte di Matthew Perry: i numeri

La morte di Matthew Perry è stata percepita e sentita in tutto il mondo, con in particolare i fan di Friends che hanno invaso i social network con messaggi volti a ricordare la star e interprete di Chandler Bing, considerato il personaggio più divertente dello show. Come era prevedibile, la serie è tornata in cima alle classifiche delle più viste.

Nella settimana immediatamente successiva alla morte di Perry, gli spettatori di Friends sono saliti a 860 milioni di minuti su Max dal 30 ottobre al 5 novembre. Si tratta di un aumento significativo rispetto agli ascolti della serie nel giorno successivo alla sua morte, riportati come sempre dall'agenzia Nielsen. Nelle ultime ore, è arrivato il sostegno di Jennifer Aniston alla fondazione di beneficenza creata da Matthew Perry.

Secondo Nielsen, si tratta del maggior numero di spettatori per la serie da quando è passata alla piattaforma di proprietà della Warner Bros. Discovery nel 2020. In precedenza, la serie era stata trasmessa su Netflix, dove aveva ottenuto risultati talmente buoni che la piattaforma aveva pagato 100 milioni di dollari per mantenere la serie per un altro anno (in Italia, dove Max non è ancora disponibile, continua a essere presente sul catalogo di Netflix).

Friends è sempre stato uno degli show di punta di Max. Secondo Nielsen, il precedente picco di ascolti era stato di circa 737 milioni di minuti di visione nella settimana del 5 dicembre 2022. La società ha rilevato, inoltre, che due terzi del pubblico durante l'intervallo più recente aveva meno di 35 anni. Molti di questi spettatori, e questo è un dato estremamente interessante, non erano ancora nati quando la serie ha debuttato nel settembre 1994, a riprova della sua presa anche nei confronti delle successive generazioni.

Sempre in questo intervallo, Suits è uscito dalla Top 2 per la prima volta da quando ha debuttato su Netflix a giugno. Sembra che stiamo assistendo al suo inevitabile calo dopo che la serie ha trascorso 19 settimane consecutive in vetta. La serie ha comunque totalizzato ben 914 milioni di minuti di visione, mantenendosi al terzo posto.

Al primo posto dei prodotti più visualizzati in streaming c'è Spider-Man: Across the Spider-Verse (che da oggi debutta su Prime Video in Italia); sembra, poi, che la rinascita di Grey's Anatomy non sia ancora finita. Questa settimana il medical drama è tornato al secondo posto con oltre un miliardo di minuti visti. È già la terza volta che la serie entra nel club del miliardo di minuti.