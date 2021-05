Friends, il primo trailer dell'attesissima reunion della serie con Jennifer Aniston!

Un mese dopo la fine delle riprese della reunion di Friends, HBO Max ha finalmente svelato il primo teaser ufficiale dell'atteso speciale che riunirà i protagonisti dell'amatissima sitcom andata in onda dal 1994 al 2004.

Come annunciato a fine video dopo la nostalgica scritta "The One Where They Get Back Together", Friends: The Reunion (questo il titolo ufficiale) debutterà su HBO Max il prossimo 27 maggio, a un anno esatto di distanza dalla data di uscita fissata prima dei ritardi causati dalla pandemia.

Il filmato, che potete visionare all'interno della news, mostra brevemente i protagonisti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer durante il loro ritorno all'iconico set della serie, lo Stage 24 di Warner Bros. situato a Burbank.

Secondo quanto riportato da Variety, per partecipare alla reunion i sei attori hanno ricevuto almeno 2.5 milioni di dollari a testa. Tra le guest star confermate troviamo inoltre David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.



