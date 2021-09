Friends, una triste teoria su Ross: perché Ben scompare nelle ultime stagioni?

Ross è uno dei personaggi più divertenti di Friends. Il grande talento comico del suo interprete, David Schwimmer, ha fatto sorridere i fan per 10 stagioni. Tuttavia, proprio il modo di essere di Geller potrebbe essere stato la causa di qualcosa di spiacevole. Ricordate il figlio Ben? Nelle ultime stagioni scompare, ecco perché secondo una teoria.

Come sappiamo, nel corso della prima season nasce Ben, concepito da Ross insieme alla moglie poi rivelatasi lesbica, Carol. I due lo crescono da genitori separati, e Ross passa molto tempo con il bambino durante le prime stagioni, e negli anni lo vediamo crescere. Tuttavia negli episodi del 2003 e del 2004, Ben non compare, ma viene solo brevemente menzionato da Geller.

Secondo molti si tratterebbe di un semplice buco di trama, o forse un problema di produzione mal gestito. Probabilmente il giovane attore che interpretava Ben era impegnato con altri progetti. Come sappiamo infatti Cole Sprouse era, insieme al gemello Dylan, una baby-star della Disney ai tempi, e fra il 2003 e il 2004 ha girato 3 film.

Tuttavia, sul web, gli spettatori hanno avanzato anche una teoria più vicina alla narrazione che alla produzione della sitcom. Infatti, D.F. Lovett, grande fan di Friends, sul suo blog ha ipotizzato che probabilmente Ross nelle stagioni finali potrebbe aver perso la custodia di Ben. Come vediamo spesso, infatti, Ross è un personaggio poco maturo, che compie diversi errori sia a livello educativo sia a livello personale. Insomma, è come un grande bambino. Probabilmente questo, combinato alla sua omofobia piuttosto chiara, avrà portato Carol a chiedere la custodia esclusiva di Ben. E sembra che l'abbia ottenuta. Si tratta, ovviamente solo di una teoria, che avrebbe, però, perfettamente senso. Anche se risulta strano che il personaggio non menzioni mai l'accaduto e che non se ne sappia nulla, quindi chissà.



