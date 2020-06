Friends, ecco gli ultimi aggiornamenti sulla reunion targata HBO Max

Dopo il mancato traguardo del 27 maggio, ovvero la data di lancio del servizio streaming di WarnerMedia HBO Max, il debutto della reunion di Friends sulla piattaforma è stato rimandato a data da destinarsi causa COVID-19. Adesso, Marta Kauffman ci aggiorna sui piani per lo show.

Kauffman, una delle co-creatrici della storica serie tv di NBC, e produttrice dello speciale assieme a David Crane, Kevin Bright e i sei protagonisti, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, ha rivelato a The Wrap che l'idea sarebbe quella di girare lo speciale di Friends in estate.

"Stiamo sperando di poter girare in Agosto, se tutto va bene e non si presenta la famigerata seconda ondata, e il set può riaprire"

Il set in questione sarà infatti proprio quello dove fu girata la serie, il celebre Studio 24 di Burbank, in California.

Nei giorni scorsi sono state diffuse le prime linee guida per la ripartenza delle produzioni cinematografiche, che sono in sostanza molto simili a quelle che la stessa Warner Bros. Television aveva preventivato per il ritorno sul set dei suoi show. Non sappiamo come queste influenzeranno la reunion nello specifico, ma data l'improbabilità di vedere scene di sesso o lotta ravvicinata (o la presenza di grandi folle) nell'episodio, non dovrebbero esserci particolari problemi, almeno sul fronte della sceneggiatura. Tutto sta a vedere come si evolverà la situazione sanitaria negli USA.