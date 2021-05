Friends, dove vedremo in Italia l'attesa reunion? Ecco cosa può succedere

Dopo aver visto il primo trailer della reunion di Friends, cresce l'attesa per rivedere insieme Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Matthew Perry. Lo speciale arriverà su HBO Max il prossimo 27 maggio, e il pubblico italiano si chiede quando e come lo show sarà visibile anche nel nostro paese.

Per provare a capire come potrebbero andare le cose può essere utile guardare anche al resto d'Europa, e una interessante notizia in tal senso arriva dal Regno Unito. Stando a quanto riporta in esclusiva Deadline, infatti, Sky sarebbe in pole position per assicurarsi i diritti di Friends: The Reunion (questo il titolo ufficiale) per la Gran Bretagna.

L'accordo non è stato ancora concluso, per cui un altro network potrebbe presentare un'offerta migliore e strappare l'esclusiva, ma sono noti i legami tra Sky e WarnerMedia, che conferisce alla tv satellitare i diritti esclusivi sulle produzioni originali HBO. Per quanto riguarda HBO Max, però, le cose sono un po' differenti e occorre quindi un accordo separato per poter trasmettere Friends: The Reunion.

Mentre è in arrivo un nuovo set Lego per celebrare il revival di Friends, ci si chiede quindi se l'eventuale accordo con Sky UK, se confermato, sarà esteso anche all'Italia. La cosa, in effetti, sembra molto probabile, considerati gli altri casi in cui i prodotti acquisiti per il Regno Unito sono stati riproposti anche da noi con la stessa formula.

Occorrerà pazientare ancora un po', in ogni caso, prima di avere notizie ufficiali su dove rivedere la reunion di Friends.