Friends: sempre più vicina la reunion con il cast originale a HBO Max

Secondo quanto si legge su Deadline, la HBO e WarnerMedia sarebbero sempre più vicine a confermare l'accordo per un reunion show di Friends con il cast originale al completo pronto a tornare. Questo show dovrebbe servire per lanciare in grande stile la nuova piattaforma digitale del colosso, HBO Max.

Secondo le fonti di Deadline, tutti gli attori del cast principale, ovvero Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry, hanno raggiunto un accordo di principio per unirsi allo special con il produttore di Warner Bros. TV. Lo speciale, di cui ancora non esiste uno script definitivo, dovrebbe avere una durata di circa un'ora. Ancora non ci sono stati commenti da parte dei diretti interessati o di qualcuno coinvolto nella produzione, ma a quanto pare ogni attore del cast sarà pagato dai 3 ai 4 milioni di dollari per questo speciale. Il budget complessivo per l'episodio sarebbe quindi di circa 20 milioni totali, in linea - ad esempio - con quello che Netflix spende per i suoi comedy special come quelli di Dave Chappelle, Chris Rock, Ellen DeGeneres e Amy Schumer.

Lo scorso gennaio, durante il press tour per la "Television Critics Association", il dirigente di HBO Max Kevin Reilly aveva parlato dell'eventuale puntata che ci dovrebbe raccontare il futuro dei protagonisti della serie, affermando che: "C'è un interesse diffuso a riguardo, ma non riusciamo a trovare il momento giusto. Ad oggi quindi è ancora in forse". Secondo vari rumor di Deadline Warner Bros e il resto del cast sarebbero ancora bloccati nella fase di stesura dei contratti, a quel punto però si dovrebbe riuscire a trovare un periodo libero per i 6 attori, impegnati in molti altri progetti. Per ora quindi tutti gli appassionati dovranno accontentarsi delle stagioni presenti nel catalogo di HBO Max e di Netflix per il mercato italiano.

Non sarà una reunion facile da far avverare, ma sono numerosi i fan ansiosi di scoprire cosa ne è stato di Chandler, Monica, Ross, Rachel, Joey e Phoebe dopo oltre quindici anni dalla messa in onda della puntata finale. Nelle scorse settimane anche Jennifer Aniston aveva parlato della reunion di Friends, confermando l'impegno di tutto il cast nel tentare di trovare un accordo per la puntata speciale.

Nel corso di una puntata dell'Ellen Show, di cui si può vedere uno spezzone sul sito di EW, la Aniston si è divertita a tornare a calpestare i luoghi a lei familiari di Friends, tirando anche alcuni scherzi ai fan. Per esempio, la vediamo in una gag in cui spunta indispettita alle spalle di alcune ragazze, che sono in posa per una foto sul mitico divano del Central Perk