Frodo, Merry e Pipino a sostegno della diversità de Gli Anelli del Potere: la foto

Il successo clamoroso de Gli Anelli del Potere non ha di certo messo a tacere le polemiche sulla "diversità forzata" dello show Amazon e così gli interpreti di Frodo, Merry e Pipino hanno deciso di scendere in campo in sostegno di questa mastodontica produzione tratta dall'opera di Tolkien.

Gli hobbit originali Elijah Wood, Billy Boyd e Dominic Monaghan hanno posato per una foto pubblicata sui propri account Twitter in cui indossano delle carinissime magliette abbinate, con diverse forme di orecchio di diverse creature della Terra di Mezzo, contraddistinte da diverse tonalità della pelle. In elfico, vi è poi scritto: "Siete tutti benvenuti qui".

Le controversie sul blackwashing de Gli Anelli del Potere insomma, hanno creato un certo rammarico nei membri della Compagnia dell'Anello che hanno voluto mandare un chiaro messaggio a ai fan della saga: la Terra di Mezzo non deve badare alla razza o al colore della pelle. In molti infatti, hanno sottolineato come le scelte di casting siano stati dettati soprattutto dal forte desiderio di inclusività e non dalla volontà di rispecchiare la reale volontà di Tolkien.

Tanti sono stati sicuramente gli errori commessi da Gli Anelli del Potere ma secondo Frodo, Merry e Pipino l'inclusione di personaggi di colore non sarebbero di certo da ascrivere a questa lista.