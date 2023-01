Frog And Toad, su Apple TV+ arriva l'adattamento del libro per bambini!

Sono sempre di più i personaggi dello spettacolo che vogliono un progetto tutto loro sulla piattaforma, e lo dimostra la nuova pubblicità Apple TV+. Sulla piattaforma arriva Frog And Toad, adattamento cinematografico del libro per bambini tanto amato.

E' proprio AppleTV+ ad averlo annunciato questo mercoledì. La piattaforma streaming ha annunciato la serie con queste parole (che riportiamo dalla nostra fonte, Deadline): "Una rana è una rana. Un rospo è un rospo. Hanno molto in comune... ma sono anche molto diversi" annuncia la piattaforma.

"Rana e Rospo sono migliori amici e sanno che il significato segreto dell'amicizia non è solamente godersi le cose che si hanno in comune, ma accettare le differenze che ci separano. Sono le nostre differenze che ci rendono speciali, e Rana e Rospo le celebrano in quanto uniche", conclude Apple TV+.

Lo showrunner della serie sarà Rob Hoegee, mentre il produttore è TimHouse. Tra alcune delle voci che interpretano i personaggi avremo: Kevin Michael Richardson e Nat Faxon come protagonisti. I bambini appassionati del libro potranno vedere i loro protagonisti verdi preferiti in azione in uno show totalmente dedicato a loro.

Frog and Toad non ha ancora una data d'uscita. Intanto vi informiamo sulle nuove serie in arrivo su Apple TV+ a Gennaio 2023.