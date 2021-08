Frogger, il popolare videogioco anni '80 diventa un game show per Peacock: ecco il trailer

Il passaggio da videogioco a film o serie tv è ormai una prassi consolidata all'interno del mondo dell'intrattenimento, ma da videogioco a Game Show? Beh, è esattamente ciò che ha fatto la piattaforma di streaming Peacock con Frogger. State a vedere!

Abbiamo visto Pixels; abbiamo visto Tron e Tron Legacy; abbiamo visto anche Wreck-It Ralph... Ma vi aspettavate Frogger in versione Game Show?

Seguendo un po' lo stile di Total Wipeout e Takeshi's Castle, il nuovo programma della piattaforma streaming di NBC Peacock porterà letteralmente in vita Frogger, il videogioco Konami che tanti adulti e bambini ha intrattenuto all'epoca delle sale giochi e degli Arcade Game.

Condotto da Damon Wayans Jr. e Kyle Brandt "Lo show Frogger porta in vita questo popolare franchise e lo ingigantisce facendolo diventare un'epica corsa a ostacoli! Il pubblico e i partecipanti saranno trasportati nel selvaggio e stravagante mondo di Frogger, ricco di tutti i tanto semplici quanto stimolanti elementi della mega-hit di Konami" si legge nella sinossi ufficiale del programma "Partecipanti da tutto il mondo metteranno alla prova il loro talento in una competizione che richiede abilità, forza fisica, strategia e capacità di problem-solving. Chi ha ciò che serve per essere il più grande Frogger d'America e saltar via con $100,000?".

Vi intriga? Allora date un'occhiata al trailer di Frogger che trovate anche in testa alla notizia!