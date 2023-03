From Blood and Ash: Amazon sta sviluppando una serie sui romanzi di Jennifer L. Armentrout

Amazon ha intenzione di espandere la sua libreria fantasy. Lo studio, che già produce Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e La Ruota del Tempo, sta sviluppando una serie tratta dalla saga di Jennifer L. Armentrout From Blood and Ash. L'adattamento sarà firmato dalla showrunner di The Boys e Star Trek: Discovery, Anne Cofell Saunders.

La saga fantasy di From Blood and Ash è incentrata su una giovane donna di nome Poppy, scelta alla nascita come Fanciulla del suo regno che "ascenderà" e porterà una nuova era di pace e prosperità. Per compiere il suo destino, Poppy è costretta a isolarsi dal mondo. Secondo la descrizione dello show, la protagonista "può solo sognare la libertà, anche se si allena e combatte segretamente con le sue guardie per proteggere il regno dal male che le ha portato via la sua famiglia.

Quando nella sua vita entra una straordinaria guardia dagli occhi dorati che scatena la sua rabbia e la sua passione, la spinge a violare le regole prestabilite e Poppy scopre che nulla nel suo mondo è come sembra. Poppy dovrà rialzarsi e lottare per affrontare il suo nuovo destino, mentre tutti i fili intrisi di sangue che tengono insieme il regno iniziano a dipanarsi. ... E la sua ribellione ha inizio".

La Saunders sta scrivendo il trattamento e sarà la showrunner del progetto. Sarà anche produttrice esecutiva insieme alla Armentrout e a Luke Ryan e Sascha Hecks dei Chaotic Good Studios.

"Siamo entusiasti di lavorare con Anne e Amazon Studios, che hanno la visione e la capacità creativa per dare vita a ogni angolo di questo mondo fenomenale che Jennifer ha creato", hanno dichiarato Ryan e Hecks in un comunicato. "La nostra eroina, Poppy, e i personaggi che la circondano in questo ricco mondo sono gli elementi che espandono e perpetuano le proprietà inserendole nell'intrattenimento in franchising".

Oltre a The Boys e Star Trek: Discovery, la Saunders ha lavorato anche a Battlestar Galactica, Chuck e Timeless della NBC. Star Trek Discovery terminerà dopo la Stagione 5.

La serie Blood and Ash della Armentrout comprende attualmente cinque libri e ha scritto decine di altri titoli. In Italia i suoi romanzi prendono il titolo di Sangue e Cenere e sono pubblicati da HarperCollins.

