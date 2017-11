Frontier: Jason Momoa nel trailer ufficiale della seconda stagione

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della seconda stagione di, serie che ha per protagonistanei panni di un cacciatore di pellicce.

Le vicende di Frontier si concentrano sulla lotta nel XVIII secolo per il controllo del mercato nordamericano della pelliccia, una battaglia violenta e senza quartiere raccontata sia dal punto di vista del commerciale che delle tribù aborigene, oltre ai conflitti innescati dagli europei che proprio in quel periodo erano nel pieno della loro conquista. Oltre a Momoa il cast si fregia di altri grandi nomi d'eccezione come Alun Armstrong, Landon Liboiron, Zoe Boyle, Allan Hawco e Jessica Matten.

Tutti gli episodi saranno disponibili dal 24 novembre prossimo.

Momoa è attualmente nelle sale di tutto il mondo con Justice League, in cui interpreta il supereroe Aquaman, atteso anche per lo standalone di James Wan nel dicembre del 2018; lo rivedremo anche nel reboot/remake de Il Corvo, per la regia di Corin Hardy.