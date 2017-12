Frontier, serie tv Netflix con Jason Momoa, è stata rinnovata per una terza stagione

metterà da parte il tridente diper il momento e imbraccerà ancora una volta il tomahawk di, cacciatore illegale di pellicce, nella terza stagione di Frontier su. La serie è stata infatti appena rinnovata dalla piattaforma streaming, e tornerà con sei nuovi episodi nel 2018.

Frontier ha debuttato su Netflix lo scorso anno e ha ricevuto un rinnovo anticipato per la seconda stagione poco prima della messa in onda della prima. La serie, che è andata in onda su Discovery Canada prima di approdare su Netflix, è un dramma in costume d'epoca sul monopolio della Hudson Bay Company sul commercio di pellicce in Canada. Momoa in passato ha parlato della sua eccitazione per il proseguimento della serie, dicendo addirittura di sperare di arrivare fino a quattro stagioni.

Nello show, Declan Harp è un fuorilegge nativo irlandese che sta tentando di entrare nel commercio di pellicce con ogni mezzo possibile, mentre vaga tra i combattimenti tra scozzesi, inglesi, irlandesi e francesi per il possesso delle terre e del monopolio delle pellice. Inoltre Harp sta portando avanti la sua vendetta personale contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia.

Mentre la prima stagione non ha ricevuto recensioni entusiastiche, la stagione 2 è tornata con una marcia in più e più Jason Momoa. Supponendo che la stagione 3 usi allo stesso modo Harp (se non di più), si troverebbe già sulla buona strada. Oltre alla performance vincente di Momoa, lo spettacolo concede molto tempo alle storie degli indigeni di quel periodo, utilizzando attori nativi americani. Ad esempio, Jessica Matten, che interpreta il ruolo della guida Nokan Sokanon, è in parte Métis, in parte Saulteaux-Cree, entrambi membri del Popolo delle Prime Nazioni. Alan Hawco, attore e produttore esecutivo della serie, ha parlato con Huffington Post Canada della diversità della serie dicendo:

"Vent'anni fa sarebbe stato uno show incentrato su una persona bianca. Sarebbe stata la storia delle prove delle tribolazioni degli europei nel nostro paese." Frontier tornerà su Netflix nel 2018.