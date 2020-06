Frozen 2: ecco il trailer dell'attesissima docuserie in arrivo su Disney+

La realizzazione di un film d'animazione Disney è, sicuramente, un processo lungo e complesso. Anche se il risultato finale è sempre magico, dietro c'è un difficile lavoro. Tutto questo e molto altro viene raccontato nella nuova docuserie di Disney+ Into the Unknown: Making Frozen 2.

Il trailer sottolinea l'importanza e il peso che l'intera produzione ha nella realizzazione di un grande successo come Frozen 2, sequel di un film d'animazione che già di per se era divenuto un immenso fenomeno mediatico. Come dice Josh Gad, la voce originale del dolcissimo Olaf nel trailer: “Questo film continua la sfida di cui le persone si sono innamorate nel primo cartone". Ci saranno varie apparizioni delle star che hanno preso parte alla produzione come Kristen Bell, i cantautori Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez, Idina Menzel, Jonathan Groff e Sterling K. Brown.

Into the Unknown segue il team creativo mentre affronta tutto l'ultimo anno di produzione, prima del grande debutto . "È probabilmente il momento più difficile della produzione, quando sei ad un anno dall'uscita, tutto il lavoro svolto prende forma in un'opera incredibile", dice il regista Chris Buck.

La docuserie sarà composta da sei episodi della durata di circa 40 minuti l'uno che racconteranno tutto l'immenso lavoro di creazione di Frozen 2, mettendo in risalto le figure che solitamente seno poco note e che hanno permesso la nascita di un successo storico. Frozen 2, è il secondo film con maggiore incasso del 2019, secondo solo ad Avengers: Endgame.

Sarebbe veramente bello poter vedere altri lavori del genere che raccontano la nascita dei film di animazione più amati. In attesa della docuserie che sarà pubblicata su Disney+ il 26 giugno, vi lasciamo alla nostra recensione di Frozen 2: Il segreto di Arendelle.