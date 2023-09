Quali frutti del diavolo vedremo nella seconda stagione di One Piece?

Tra le isole preistoriche della Rotta Maggiore, pirati ferocissimi, uomini-pesce, nani e giganti, One Piece ci offre anche un'ampia gamma di frutti del diavolo e di personaggi dalle abilità fuori di testa: se nella prima stagione dell'adattamento live-action non ne abbiamo visti troppi, da questo punto di vista la seconda stagione vi soddisferà.

Mentre il toto-nomi su chi interpreterà i personaggi del popolare manga in versione live-action nella seconda stagione prodotta da Netflix va avanti ( al momento si dibatte sulla realizzazione di Chopper senza CGI), ci spostiamo su un altro argomento "caldo" nel live-action: i frutti del diavolo. Nella seconda stagione, infatti, ne vedremo molti di più. Ecco quali:

Frutto Homo Homo

Partiamo proprio dal frutto del diavolo di Tony Tony Chopper: la renna, dopo aver ingerito il frutto, può assumere forme antropomorfe, comprende la lingua e ha un'intelligenza umana. Nell'annuncio del rinnovo della stagione 2, lo stesso Eiichiro Oda ha confermato la presenza di Chopper e dunque vedremo con certezza gli effetti del frutto homo homo.

Frutto Fum Fum

Un'altra certezza è la presenza di Smoker, terribile viceammiraglio della Marina che affronterà Rufy per la prima volta a Rogue Town, prossimo passo del live-action di One Piece come conferma il finale della prima stagione. Smoker, dunque, grazie agli effetti del frutto Fum Fum riesce a manipolare il fumo: il suo corpo stesso può trasformarsi in fumo.

Frutto Swish Swish

Vi ricordate Albida? Nel finale di stagione del live-action di One Piece medita vendetta insieme a Buggy e dunque preannuncia il suo ritorno nella seconda stagione anche se potreste non riconoscerla. Albida, infatti, ha ingerito il frutto Swish Swish cambiando aspetto e diventando più bella. Ogni essere umano si innamora di lei, e la sua pelle è liscia e scivolosa.

Frutto Gnam Gnam

Se nella seconda stagione ci sarà Tony Tony Chopper è scontato che anche Wapol comparirà in quanto villain della saga di Drum: Wapol ha ingerito il frutto Gnam Gnam, che proprio come suggerisce il nome, gli permette di mangiare qualsiasi cosa.

Frutto Dela Dela, Bom Bom, Kilo Kilo, Mimo Mimo

I frutti degli agenti Baroque Works che incontreremo nella seconda stagione del live-action di One Piece sono così distribuiti: il frutto Dela Dela appartiene a Mr. 3 che (qualora non si saltasse) incontreremo per la prima volta a Little Garden e gli consente di trasformare il suo corpo e manipolare la cera. Il frutto Bom Bom, invece, è stato mangiato da Gem e rende il suo corpo esplosivo. Lo incontriamo nella saga di Whiskey Peak. Il frutto Kilo Kilo è l'arma di Miss Valentine, partner di Gem e gli permette di modificare a suo piacimento il peso del suo corpo. Infine, il frutto Mimo Mimo ingerito da Mr. 2 gli permette di modificare il suo aspetto e renderlo identico a quello di qualcun altro.

Frutto Sand Sand

Il frutto Sand Sand permette a Crocodile, grande villain della saga di Alabasta, di manipolare la sabbia. Il suo corpo stesso è fatto di sabbia. Tuttavia non abbiamo certezza che Crocodile faccia parte della seconda stagione di One Piece, in quanto il materiale da coprire è parecchio ampio e per la saga di Alabasta si potrebbe attendere persino la terza stagione: ma che numeri dovrebbe fare One Piece 2 per il rinnovo alla terza parte?