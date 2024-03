Fubar 2, grosse novità sulla serie tv Netflix con Arnold Schwarzenegger

Fubar è stata rinnovata per una seconda stagione e, dopo mesi di incertezze, lo stesso Arnold Schwarzenegger ci fornisce degli importanti aggiornamenti sulle prossime fasi di lavorazione della serie originale Netflix.

Come riferisce TvLine, infatti, l'attore si è servito della sua newsletter ufficiale per comunicare ai fan che le riprese di Fubar 2 inizieranno ad aprile 2024. Si tratta di una rivelazione a lungo attesa dal pubblico, desideroso di conoscere la data di uscita della seconda stagione sin dall'esordio in piattaforma dei primi 8 episodi: quasi immediatamente, Fubar è stata la serie più vista su Netflix in ben 90 paesi, fatto che ha indotto lo streamer a rinnovarla a pochissimi giorni dal suo ingresso in catalogo. La serie ideata da Nick Santora ha al centro l'agente della CIA Luke Brunner, inizialmente ignaro che anche la figlia Emma svolge lo stesso mestiere. I due saranno costretti a collaborare, innescando una serie di situazioni particolarmente divertenti.

Trovandoci così a ridosso della fase di produzione dello show, dovremo attendere ancora un po' prima di conoscere la data di uscita ufficiale; possiamo comunque ipotizzare che Fubar 2 non uscirà prima del 2025, con un'attenzione particolare ai primi mesi dell'anno. Sebbene la presenza di Schwarzenegger sia più che ovvia, poco si sa del resto del cast: data l'importanza del legame tra il personaggio protagonista e sua figlia Emma, Monica Barbaro verrà quasi sicuramente confermata. Anche Milan Carter, Fortune Feimster e Van Winkle, visto il loro contributo alla prima stagione, potrebbero fare ritorno nell'ensemble di attori. Allo stato attuale delle cose, inoltre, la trama di Fubar 2 è ignota, anche se certamente prenderà le mosse dall'enorme cliffhanger che ha concluso la prima serie.

