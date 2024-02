Fubar 2: tutto quello che sappiamo sulla serie Netflix di Arnold Schwarzenegger

Dopo la notizia dello scorso giugno del rinnovo di Fubar per una seconda stagione, lo showrunner Nick Santora ci prepara alla possibilità che il ritorno di Luke Brunner sia ancora più avvincente del suo esordio sul piccolo schermo.

Lo sceneggiatore e produttore ha infatti rivelato che "La seconda stagione è una follia: ci saranno delle sorprese davvero divertenti per i fan di Fubar, questo è certo". La prima stagione di Fubar, distribuita su Netflix nel 2023, è stata un successo enorme, tanto da essere rinnovata quasi immediatamente. A quanto pare, nel seguito della serie il mix di azione e comedy non soltanto verrà riproposto, ma si realizzerà in modo ancora più intenso. Luke ed Emma Brunner, ormai privi di copertura, dovranno infatti vedersela con una insospettabile talpa, disposta a metterli ulteriormente in difficoltà.

Non è stata ancora rivelata la data di uscita della serie. Tuttavia, sappiamo per certo che la produzione di Fubar dovrebbe avviarsi il 29 aprile 2024, con la data di fine riprese fissata per il mese di agosto. Presumibilmente, e in base alle tempistiche seguite per la realizzazione della prima stagione, Fubar 2 dovrebbe quindi arrivare su Netflix intorno a maggio 2025.

Confermati Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro nei ruoli di Luke e Emma Brunner, insieme al resto del cast visto nella prima stagione, con (forse) l'unica eccezione di Gabriel Luna.

In attesa di ulteriori notizie sulla serie, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Fubar.