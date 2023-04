Fubar: Arnold Schwarzenegger ritorna in azione nel trailer della sua prima serie Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Fubar, la prima serie in assoluto nella carriera di Arnold Schwarzenegger che torna nel più classico dei ruoli action, genere che ha contraddistinto buona parte della sua carriera a Hollywood negli anni '80. Nella serie, il suo è un personaggio che viene richiamato dalla pensione per una nuova missione.

Gli eroi non vanno mai in pensione, al massimo partono per una nuova missione. Arnold Schwarzenegger torna come protagonista della prima serie di tutta la sua carriera!

Dopo il primo teaser di FUBAR, il nuovo trailer vede Schwarzenegger mettersi alle spalle la sua vita da agente della CIA e ritirarsi in pensione, sperando di vivere una vita normale, cercando di partecipare alla vita di sua figlia e di ricongiungersi con la moglie da cui ha divorziato. Non molto tempo dopo il suo pensionamento, tuttavia, viene chiamato a svolgere un altro lavoro: salvare un agente con il nome in codice Panda e recuperare un'arma di distruzione di massa. Tutto sembra normale finché non scopre che questa "Panda" è sua figlia. Da qui, il trailer si addentra nel mix di commedia e azione che la serie si prefigge come obiettivo, con Barbaro e Schwarzenegger che mettono in mostra le loro abilità di combattimento, mentre il padre è chiaramente iperprotettivo nei confronti della figlia e porta a momenti di istinto genitoriale che si manifestano in luoghi insoliti come, ad esempio, durante uno scontro a fuoco.

FUBAR è stata creata da Nick Santora, candidato agli Emmy, che ha già lavorato ad altre serie thriller come Reacher, Most Dangerous Game e Scorpion. Oltre a essere il creatore della serie, Santora è anche showrunner e produttore esecutivo. Schwarzenegger, oltre che protagonista, è anche produttore esecutivo insieme a Santora, Adam Higgs, Scott Sullivan e David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost di Skydance. I membri del cast che si uniscono a Schwarzenegger e Barbaro sono Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris e Fabiana Udenio. La serie è prodotta da Skydance Television.

FUBAR debutterà su Netflix il 25 maggio prossimo.