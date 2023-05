Fubar, com'è la serie Netflix con Schwarzenegger? Ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

La prima serie di Arnold Schwarzenegger, Fubar, ha debuttato ieri su Netflix e di conseguenza sono cominciate ad arrivare le prime recensioni della critica specializzata che hanno determinato il suo punteggio iniziale sul noto aggregatore Rotten Tomatoes. Scopriamo insieme che tipo di consenso ha ottenuto questa prima fatica televisiva dell'attore.

Prendendo i dati del giovedì sera, quindi appena dopo il debutto in streaming, Fubar ha ottenuto un punteggio del 50% su Rotten Tomatoes. Sono state aggiunte 32 recensioni sul portale ed esattamente la metà sono state risultate positive. Questo non significa assolutamente che Fubar sia un brutto show, ma solo che sta dividendo la critica. Se non altro, questo può rendere la serie ancora più avvincente, in quanto è difficile stabilire da che parte schierarsi e questo dubbio può essere risolto solo guardando gli episodi dello show.

Schwarzenegger recita in Fubar insieme a Monica Barbaro, che probabilmente ricorderete per il suo ruolo nel film campione di incassi Top Gun: Maverick. La Barbaro interpreta Emma Brunner, la figlia del Luke Brunner di Schwarzenegger.

Fubar è interpretato anche da Milan Carter, Gabriel Luna, che di recente è tornato a parlare di Ghost Rider, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Jay Baruchel, Barbara Eve Harris e Aparna Brielle.

Lo show è incentrato su un ex-agente della CIA che viene richiamato dalla pensione per un'ultima missione. Nel corso della narrazione scoprirà che la persona che è incaricato di salvare non è altri che sua figlia, nel frattempo diventata anche lei un'agente operativo.

Fubar ha debuttato ieri sulla piattaforma digitale. Voi l'avete già iniziata a vedere? Fateci sapere se vi sta piacendo nei commenti!