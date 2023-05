Fubar è su Netflix, 5 curiosità su Schwarzenegger: la rivalità con Stallone continua?

Da oggi 25 maggio 2023 debutta su Netflix la nuova serie Fubar, simpatica spy-story 'tutta in famiglia' con protagonista il mitico Arnold Schwarzenegger e la giovane attrice Monica Barbaro di Top Gun: Maverick.

Per l'occasione, come sempre, per arrivare preparati alla visione vi presentiamo 5 curiosità su Schwarzenegger e su Fubar che forse non conoscete:

Sequel ideale di True Lies - con tutti i distingui del caso, Fubar può essere considerata una sorta di sequel ideale del film di James Cameron, col quale condivide non solo la trama da commedia familiare ambientata nel mondo delle spie (nel film il rapporto marito-moglie, qui il rapporto padre-figlia) ma anche un membro del cast, dato che al fianco di Schwarzenegger i fan ritroveranno anche Tom Arnold.

Rivalità (amichevole) con Sylvester Stallone : la storica rivalità (oggi amichevole, in passato non tanto) con Stallone curiosamente continua anche sul piccolo schermo. Dopo che qualche mese fa la star di Rocky e Rambo aveva esordito in tv con il primo ruolo da protagonista in una serie tv con Tulsa King per Paramount+, Schwarzenegger ora rilancia con Fubar per Netflix ma non solo: l'ingresso in scena dei due personaggi è molto simile, dato che entrambi sfoggiano un grosso sigaro fumante in due sequenze simbolo dei rispettivi progetti.

Ritorno al piccolo schermo : Fubar sarà anche il primo ruolo importante di Schwarzenegger per il piccolo schermo, ma l'attore non è estraneo alla tv. Non tutti sanno, infatti, che negli anni '90 la star esordì alla regia dirigendo "The Switch", un episodio per la serie tv I racconti della cripta. Fu talmente soddisfatto di quell'esperienza che due anni dopo, nel 1992, firmò il tv-movie Eroe per famiglie.

Parente del presidente Kennedy : tutti sanno che nel corso della sua carriera Schwarzenegger è stato Governatore della California, ma la star incontrò il mondo della politica molto prima quando nel 1986 sposò la giornalista Maria Shriver, nipote del presidente JF Kennedy.

Patrimonio: secondo le stime, grazie al successo in campo cinematografico ma anche a quello ottenuto nelle sue varie altre attività, Schwarzenegger può vantare un patrimonio di oltre 400 milioni di dollari.

Ricordiamo che, sempre su Netflix, dal 7 giugno arriverà anche la nuova serie tv Arnold, uno speciale documentario in tre parti che racconterà la vita e la carriera di Arnold Schwarzenegger.