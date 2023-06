FUBAR, la serie con Arnold Schwarzenegger è stata rinnovata per una seconda stagione!

Puntare su Arnold Schwarzenegger vuol dire battere un calcio di rigore a porta vuota: Netflix lo sa bene, e il successo di FUBAR non ha fatto altro che confermare la teoria secondo cui la star di Terminator sia un vero e proprio catalizzatore di pubblico, al punto da spingere la piattaforma a rinnovare immediatamente lo show.

Mentre FUBAR si afferma come serie Netflix più vista in ben 90 Paesi, infatti, durante l'evento TUDUM con il quale la grande N aggiorna annualmente i propri utenti sulle novità in arrivo ci è stato confermato ciò che era nell'aria ormai da un po' di tempo: lo show action-comedy con il buon Arnold è stato rinnovato per una seconda stagione.

La trama di FUBAR segue il più classico degli stereotipi del genere: un agente CIA in pensione è costretto a tornare operativo per un'ultima missione, con tutto ciò che ne consegue. Forte di una componente action sicuramente importante, la serie punta moltissimo sulla capacità di Schwarzenegger di risultare credibile anche in passaggi più leggeri, dando vita a un prodotto il cui bilanciamento tra azione e commedia sembra aver immediatamente convinto i fan. Per chi volesse approfondire la cosa, comunque, qui trovate la nostra recensione di FUBAR.