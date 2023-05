Fubar è la serie più vista su Netflix! Arnold Schwarzenegger su Twitter: 'Sono così grato'

Nonostante il divisivo punteggio di Fubar su Rotten Tomatoes, lo show con Arnold Schwarzenegger ha ottenuto un risultato straordinario: è il più visto su Netflix USA, seguito da All American e S.W.A.W. Per festeggiare l'evento, l'attore di Terminator e I mercenari ha pubblicato un sentito ringraziamento in un post Twitter.

"Grazie per aver reso Fubar numero uno su Netflix" scrive. "Dico sempre che non mi sono 'fatto da solo'. Questo successo, infatti, appartiene a tutti noi: gli sceneggiatori, il cast, la troupe, Netflix, Skydance e, ovviamente, i milioni di fan in tutto il mondo. Avete resto questo spettacolo un successo. Sono così grato". A proposito, sapevate che l'attore è pronto per debuttare in un'esclusiva docu-serie? Se non l'avete ancora visto, non perdetevi il trailer di Arnold. In Italia, invece, la classifica è leggermente diversa: Fubar è in seconda posizione, preceduto dalla serie drammatica Il silenzio.

Ideata da Nick Santora (ricordato anche per I Soprano, Law & Order - I due volti della giustizia e Prison Beak), Fubar narra la storia di un agente della CIA che, ormai in procinto di andare in pensione, vuole recuperare il rapporto con la famiglia. Peccato che una nuova missione lo spinga a tornare al lavoro, con tutto il sangue, lo spionaggio e il rischio personale che ne deriva... Nel cast, oltre a Shwarzenegger nei panni di Luke Brunner, figurano anche Monica Barbaro (Emma Brunner), Milan Carter (Barry), Jay Caruchel (Carter) e altri celebri attori.

La serie è disponibile su Netflix dal 25 maggio 2023. Se non l'avete ancora visto, ecco il trailer di Fubar.