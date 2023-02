Fubar, il teaser della serie Netflix con Arnold Schwarzenegger ci svela la data d'uscita!

Non sappiamo voi, ma l'idea di vivere in un mondo per troppo a lungo privo di Arnold Schwarzenegger non ci piace poi così tanto: ad ovviare al problema ci ha dunque pensato Netflix, che dopo ben 4 anni di lontananza dal grande e piccolo schermo (fatta eccezione per Kung-Fu Panda) ha riportato l'ex-Terminator in scena con questa Fubar.

Annunciata due anni fa come prima collaborazione tra Arnold Schwarzenegger e Netflix, il nuovo show della nota piattaforma streaming vede dunque la star de I Mercenari alle prese con una storia a metà tra la spy-story e la commedia: una di quelle in cui, insomma, il buon Arnold ha sempre dimostrato di trovarsi perfettamente a suo agio.

Un assaggio di ciò che vedremo ci viene dunque offerto dal primo teaser di questa Fubar, che oltre a mostrarci uno Schwarzenegger in splendida forma tra inseguimenti e sparatorie varie (con tanto di "sono tornato, baby" perfetto come tagline), ci svela anche la data d'uscita della serie Netflix, che dovrebbe arrivare sul catalogo della piattaforma il prossimo 25 maggio.

"Dovunque io vada, la gente mi chiede quando farò un'altra action comedy come True Lies. Bene, eccola qui" furono le parole di Schwarzenegger al riguardo. Promessa mantenuta? Lo scopriremo il prossimo maggio sulla grande N!