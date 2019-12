La fuga di Negan in The Walking Dead? Per Seth Gilliam non è colpa di Gabriel

L'attore Seth Gilliam, che in The Walking Dead interpreta Padre Gabriel, ha dichiarato che la fuga di Negan nel corso della decima stagione della celebre serie horror questa volta non è avvenuta per colpa sua.

Lo show di AMC è attualmente in pausa dopo il midseason finale che è stato ricchi di avvenimenti e in cui non sono mancati anche i colpi di scena. Tra i personaggi che potrebbero regalare inaspettati risvolti a livello narrativo è presente lo sfrontato anti-eroe interpretato da Jeffrey Dean Morgan che in questa decima stagione è riuscito prima a liberarsi dalla prigionia a cui era stato sottoposto dalla comunità dei sopravvissuti e successivamente abbiamo anche assistito alla clamorosa decisione di Negan di unirsi ai Sussurratori, il temibile gruppo di villain capitanati dalla carismatica Alpha (Samantha Morton).

Ma come ha fatto a fuggire dalla sua prigionia? In molti hanno immediatamente pensato a Gabriel, quando nella nona stagione della serie aveva per sbaglio fatto scappare Negan per via di alcune notizia drammatiche ricevute sul conto di Rosita (Christian Serratos) che lo hanno costretto a correre via. Ma per quel che riguarda la recente fuga di Negan, Gabriel non è tra i sospettati e l'attore sottolineato questo aspetto durante un'intervista a Talking Dead.

"Quando ho letto lo script ho pensato 'Si, è giusto! Ok, guardate non è stato Padre Gabriel. Non era li vicino, non ha nulla a che fare con tutto questo. Non era nella stanza, nell'edificio e nemmeno nel complesso'. In quel momento potrebbe anche essere stato impegnato nel raccogliere l'uva. Sono molto felice che Gabriel non ha avuto nulla a che vedere con questo, nulla, nulla con la fuga di Negan".

Chi sarà stato allora a favorire la fuga di Negan? Non ci resta che aspettare febbraio quando sarà disponibile la seconda parte della stagione. Vi ricordiamo che The Walking Dead viene trasmesso negli Stati Uniti dal network AMC, mentre in Italia è disponibile dal giorno successivo all'interno della programmazione del canale satellitare Fox.