La fuga di Pedro Pascal continua nella quarta puntata di The Mandalorian

Com'era prevedibile The Mandalorian è la serie di Disney+ più di successo, grazie ad una trama originale e all'ottima prova del cast. Nel frattempo vi segnaliamo l'uscita del quarto episodio nel catalogo di Disney+.

Continua così la fuga del cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal, impegnato a fuggire dai soldati imperiali e dagli altri criminali della galassia nata dalla mente di George Lucas. La causa dei suoi guai è Baby Yoda, ricercato dal Cliente, personaggio con il volto di Werner Herzog, responsabile per la missione del Mandaloriano. La puntata inedita si intitola "Capitolo 4: Il Rifugio", ecco la descrizione presente nel sito del servizio streaming della Casa di Topolino: "Il Mandaloriano si allea con una ex soldatessa per difendere un villaggio da una banda di predoni".

Incontreremo quindi per la prima volta un nuovo alleato del Mandaloriano, interpretato da Cara Dune, in calce alla notizia potete trovare il tweet di Disney+, in cui viene annunciato l'arrivo del nuovo episodio e in cui è presente un breve promo, che ci mostra l'atterraggio del protagonista su un pianeta verdeggiante. Ricordiamo che la prima stagione dello show è composta da otto puntate, che verranno rese disponibili a cadenza settimanale, nel frattempo la multinazionale è al lavoro sulla seconda stagione, anche se non conosciamo ancora la data di uscita.

Nell'attesa vi segnaliamo una novità nel mondo delle action figure: è disponibile infatti quella dedicata al protagonista di The Mandalorian.