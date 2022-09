Full Circle, Dennis Quaid si unisce al cast della serie di Steven Soderbergh

Nel corso del 2021 abbiamo scoperto che Steven Soderbergh dirigerà una nuova serie, intitolata Full Circle. Ora, mentre i lavori sul prodotto sono già in corso, nuovi attori si stanno unendo al cast: l'ultima aggiunta, appena annunciata, è Dennis Quaid.

A dare la notizia è Deadline, che però non rivela alcun dettaglio sul personaggio interpretato dall'attore. Quaid, in ogni caso, si unisce al già annunciato Timothy Olyphant, Zazie Beetz e Claire Danes. Ovviamente ci si aspetta l'aggiunta di altri attori al parterre, in quanto lo show conterà numerosi personaggi, coinvolti in una rete di intrighi a Manhattan.

Full Circle sarà infatti composto da sei episodi, e partirà da un rapimento fallito a New York City che presto coinvolge più livelli della società cittadina e svela alcuni segreti sepolti da tempo. Quaid è sicuramente un inserimento di qualità in questo panorama. Si tratta infatti di un attore che può essere ritenuto una presenza costante sui nostri schermi per almeno gli ultimi quattro decenni. Dopo un ruolo da protagonista nel film sul ciclismo del 1979 Breaking Away, negli anni '80 ha infatti vissuto un periodo di grazia, ed è stato spesso l'attore principale in film di genere come Dreamscape, Enemy Mine e Jaws 3-D prima di sfondare con storie più tradizionali come The Big Easy e Postcards from the Edge.

E voi, cosa ne pensate di questa aggiunta al cast di Full Circle? Fatecelo sapere nei commenti!