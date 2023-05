Full Circle: ecco il teaser trailer della miniserie di Steven Soderbergh

Steven Soderbergh, premio Oscar per Traffic, firma Full Circle la nuova miniserie thriller che approderà su MAX il prossimo luglio: il teaser trailer è adrenalinico.

Con Zazie Beetz, già vista sul grande schermo in Bullet Train (potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Bullet Train) e Dennis Quaid, la serie TV racconterà la storia di un rapimento che porterà a galla i segreti di New York City.

Nel primo teaser dello show di Soderbergh vediamo tutto lo sgomento di una madre che ricevuta una notizia terrificante: suo figlio è stato rapito in circostanze losche. E proprio dopo aver allertato le autorità, la famiglia si renderà conto che la tragedia che li ha colpiti ha aperto il vaso di Pandora. Nel cast di Full Circle anche Clare Danes, Jim Gaffigan, Jharrel Jerome, Timothy Olyphant, CCH Pounder, Phaldut Sharma, Adia, Sheyi Cole, Gerald Jones, Suzanne Savoy, Ethan Stoddard e Lucian Zanes. Stevan Soderbergh ha già diretto per Cinemax la serie TV The Knick: il regista aveva precedentemente annunciato una terza stagione di The Knick , ma a distanza di anni non sono mai emerse altre novità in merito. Full Circle, composta da sei episodi, debutterà giovedì 13 luglio su Max e andrà in onda ogni settimana con due nuovi episodi: il finale di stagione è previsto per il 27 luglio.

Siete curiosi di scoprire la nuova fatica di Soderbergh?