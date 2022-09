Full Circle: Timothy Olyphant nel cast della serie di Steven Soderbergh!

Full Circle è la nuova miniserie diretta da Steven Soderbergh per HBO Max. Annunciata qualche tempo fa dallo stesso regista, lo show sarà composto da sei episodi in totale e racconterà di un'indagine su un rapimento fallito che porterà alla luce oscuri segreti, collegando diversi personaggi e culture nell'odierna New York City.

Come riportato da TheWrap, Timothy Olyphant si è ufficialmente unito al cast della nuova serie e l'annuncio arriva così poco dopo quello dell'ingresso di Zazie Beetz in Full Circle e quello di Claire Danes, che interpreterà un avvocato di Manhattan nello show. Bettz sarà invece un agente di ispezione postale, mentre il ruolo di Olyphant non è stato ancora rivelato.

Olyphant è meglio conosciuto per aver interpretato lo sceriffo Raylan Givens nella serie FX "Justified" e Seth Bullock in "Deadwood" della HBO. E' inoltre apparso in altri show televisivi come "The Mandalorian", "The Santa Clarita Diet", "Fargo" e "The Grinder".

Soderbergh dirigerà tutti e sei gli episodi e sarà produttore esecutivo insieme a Solomon e Casey Silver, che in precedenza avevano collaborato al film della HBO Max “No Sudden Move”. La data di uscita di Full Circle non è stata ancora rivelata.

