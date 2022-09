Full Circle, Zazie Beetz si unisce al cast della serie di Steven Soderbergh!

Lo scorso anno è stato annunciato che Steven Soderbergh avrebbe diretto Full Circle, nuova serie targata HBO Max. Adesso arrivano maggiori informazioni sullo show, e sembra che un'attrice a noi nota si sia unita al cast: si tratta di Zazie Beetz.

Beetz è conosciuta principalmente per il suo ruolo nella serie FX di Donald Glover Atlanta, che sta per tornare sui nostri schermi con la quarta e ultima stagione. Al cinema l'attrice ha invece recitato in prodotti come Joker, Deadpool 2 e, più recentemente, Bullet Train, dove si è trovata al fianco di un grande interprete come Brad Pitt. Non è stato rivelato quale personaggio interpreterà nella serie di Soderbergh.

Full Circle sarà composto da sei episodi, tutti diretti dal regista, il quale sarà anche produttore esecutivo della serie insieme a Ed Solomon, che invece si occuperà della scrittura. Ai due, in cabina di produzione, si unirà anche Casey Silver, andando così a ricomporre il trio che ha collaborato già nel film di HBO Max No Sudden Move.

Sulla trama dello show non abbiamo molte informazioni, ma soltanto la logline ufficiale. Qui leggiamo che in Full Circle "un'indagine su un rapimento fallito svela segreti di lunga data che collegano diversi personaggi e culture nell'odierna New York City". E voi, siete curiosi di vedere la nuova serie di Soderbergh? Fatecelo sapere nei commenti!