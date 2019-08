Ecco il primo full trailer ufficiale in italiano di The New Pope!

Paolo Sorrentino torna in Vaticano! Dopo il successo di The Young Pope il regista premio Oscar per La Grande Bellezza torna a narrarci le vicende che coinvolgono papa Pio XIII, al secolo Lenny Belardo, interpretato anche stavolta da Jude Law.

Nel trailer di The New Pope vediamo due scene che si alternano e procedono in maniera speculare: il Lenny Belardo di Jude Law cammina in spiaggia, vestito di un solo slip bianco e attorniato da belle ragazze in costume; allo stesso tempo John Malkovich, che sembrerebbe interpretare il nuovo pontefice, sfila tra i cardinali che celebrano, presumibilmente, la sua salita al soglio pontificio. Il trailer si conclude con l'ultima ragazza in spiaggia, vestita da Madonna, che sviene al passaggio di Pio XIII. Il tutto è sottolineato dalla colonna sonora che già aveva caratterizzato la prima stagione della serie, ovvero la cover di All Along The Watchtower eseguita da Devlin.

La serie prodotta da Sky, Canal+ ed HBO esordirà in anteprima mondiale il prossimo 1 settembre al Festival di Venezia e vedrà nel cast, oltre ai già citati Law e Malkovich, anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini. Parteciperanno in veste di guest star Sharon Stone e Marylin Manson.

Piccola nota sulle abitudini scaramantiche di Paolo Sorrentino: nella serie era prevista una scena in cui il cardinale Voiello avrebbe dovuto festeggiare lo scudetto del Napoli. Il regista ha infine preferito rimuoverla per non 'attentare' alle sorti della propria squadra del cuore.