Finalmente il full trailer ufficiale della seconda stagione di Big Little Lies

Lo scorso aprile, la HBO ci aveva regalato un breve teaser trailer della seconda stagione di Big Little Lies, ma è adesso, a un mese di distanza, che il canale ha finalmente diffuso online il primo full trailer ufficiale del nuovo ciclo di episodi del mistery thriller al femminile, premiato due anni fa agli Emmy Award.

Nella prima stagione della serie, la storia ha seguito la vita di tre amiche: Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley) e Madeline (Reese Witherspoon), tutte alle prese con dei problemi nella loro vita quotidiana nella cittadina di Monterey. Jane è una ragazza madre che si trova costretta a dover affrontare diversi ostacoli, Madeline un madre che soffre per la figlia, costretta a vivere con l'ex-marito, e Celeste è invece costantemente abusata dal marito.



In questa seconda stagione, si tornerà a Monterey e verrà introdotto anche il personaggio di Mary Louise Wright, interpretata dalla grandissima Meryl Streep. Si tratta della madre del defunto e violento marito di Celeste, che come sappiamo è stato ucciso alla fine della scorsa stagione; morte su cui la madre vuole vederci chiaro, arrivando in città con molte scomode domande per la nostra protagonista.



Big Little Lies 2 debutterà su HBO il prossimo 9 giugno.