I fumetti potrebbero aver rivelato qualcosa sul midseason finale di The Walking Dead

Come avete potuto leggere nella nostra recensione della settima puntata di The Walking Dead 10, la situazioni è ormai arrivata a livelli insostenibili per gli abitanti di Alexandria. Ci avviciniamo sempre di più al finale di metà stagione, e i fan della serie hanno notato un collegamento tra i fumetti e la serie TV.

Nel fumetto numero 153 Michonne ed Aaron si avventurano nel territorio dei Whisperers per catturare il fuggitivo Negan. Subito intercettati da Beta, cercano di contrattare con il secondo di Alpha, avvisandolo che il loro obiettivo era quello di catturare un pericoloso evaso e che se ne sarebbero andati via dalla loro zona immediatamente. I loro ragionamenti non vengono ascoltati ed Aaron viene ferito gravemente. A salvare la situazione ci penserà Dwight con i Savior. Grazie a loro Aaron riesce a salvarsi, recuperando le forze.

Nella serie TV invece Michonne è attualmente impegnata ad Oceanside insieme a Judith, per questo sono in molti a credere che potremo finalmente assistere alla lotta tra Daryl e Beta, essendo andato lui a cercare Negan insieme a Carol. Non rimane che aspettare il prossimo 24 novembre per scoprire come si concluderà la prima parte della stagione, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista alla showrunner di The Walking Dead.