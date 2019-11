Il fumetto prequel di Star Trek: Picard rivela la nuova astronave dopo l'Enterprise

Del fumetto prequel di Star Trek: Picard ne avevamo già parlato in precedenza, ma è adesso che veniamo a conoscenza del fatto che nell'opera introduttiva della nuova e attesissima serie sequel di The Next Generations è stato mostrata anche quella che è stata la nuova nave spaziale comandata da Patrick Stewart dopo la USS Enterprise.

Anche se viene nominato Ammiraglio, infatti, Picard scegli di abbandonare la Flotta Stellare per ritirarsi a vita privata nella sua vigna, ma ancora prima di questa decisione sappiamo che l'ex-Capitano aveva perso il comando della USS Enterprise per essere messo al timone di una nuova nave spaziale, che è poi quella che viene mostrata nel fumetto.



La scopriamo in Star Trek: Picard - Countdown #1, primo numero della serie a fumetto prequel. La storia del volume si svolge nell'anno 2385, due anni prima che Romulus fosse distrutto da una supernova e diversi anni prima gli eventi di Star Trek: Picard. La Flotta e i Romulani sanno che la Supernova sta per distruggere tutto, con i secondi che accettano a malincuore l'aiuto degli eterni nemici per evacuare i mondi in pericolo nel loro Spazio. E Picard sta guidando la missione di salvataggio.



Non guida però l'Enterprise, bensì la USSVerity NCC-97000, che dovrebbe essere un vascello di classe Odyssey come quelli visti in Star Trek Online. La classe in questione contiene le astronavi più grandi della Flotta Stellare, che fanno persino impallidire le navi di classe Galaxy come L'Enterprise-D.



Vi ricordiamo che Star Trek: Picard è scritta dal Premio Pulitzer Michael Chabon (Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay) e da Alex Kurtzman, e debutterà sulla CBS All Access il prossimo 23 gennaio 2020.