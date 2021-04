Funerali di Filippo, pace fatta tra William e Harry? I due si parlano di nuovo

Durante il funerale del Principe Filippo, William e Harry sono stati seduti uno davanti all'altro, all'interno della Cappella di San Giorgio. Come richiesto dalle norme anti Covid, i due sono rimasti separati, ma finalmente dopo molto tempo si sono visti segni di distensione.

Il duca di Sussex, dopo le molte polemiche scaturite dall'intervista di Meghan Markle con Oprah, è stato visto scambiare due parole con Kate Middleton prima e poi proprio con suo fratello maggiore. Questo è stato il primo incontro ufficiale tra Harry e William dopo molto tempo ma, sembra che il loro rapporto incrinatosi negli ultimi anni, potrebbe finalmente ricostruirsi. Harry si è presentato da solo al funerale del Principe Filippo, sua moglie Meghan infatti essendo in avanzato stato di gravidanza, ha preferito non correre rischi, e non volare da Los Angeles sino a Londra.

I duchi di Sussex sono infatti in attesa del loro secondo bambino, che nascerà a tre anni di distanza dal piccolo Archie. Stavolta sarà una femmina, e rompendo qualsiasi protocollo reale i due hanno dato l'annuncio sui social.

In molti sperano che questo incontro avvenuto ai funerali del Principe Filippo, i duchi di Sussex e di Kensington possano finalmente ricucire i rapporti, anche e soprattutto per il bene della Regina Elisabetta.