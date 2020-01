Funko Pop! modalità nostalgia: annunciate le nuove linee sulle serie anni '80 e '90

Nel corso del London Toy Fair 2020, Funko ha reso noto ufficialmente le nuove linee delle celebri Funko Pop! che riguarderanno i personaggi protagonisti delle più celebri serie tv degli anni '80 e '90. Ovviamente la notizia ha fatto impazzire i fan che non vedono l'ora di aggiungere alla loro collezione altri Funko Pop! vintage.

Nelle immagini diffuse proprio da Funko troviamo quindi le collezioni dedicate a I Gummi, serie animata della Disney che prendeva spunto dalle caramelle gommose a forma d'orsetto, andata in onda dal 1985 al 1991.

Tra le collezioni svelate da Funko anche quella de I dinosauri, celebre serie tv che vedeva protagonisti dei dinosauri antropomorfi, i Sinclair, in onda dal 1991 al 1994.

Ma non finisce qui perché saranno disponibili anche le collezioni di He-Man and the Master of the Universe, serie animata cult degli anni '80 e ispirata ai giocattoli della Mattel.



Presente anche la serie drammatica d'inizio anni '80, Fantasilandia, con Mr. Roarke e Tattoo. Senza dimenticare uno dei Funko Pop! che potrebbe diventare un autentico cult per i collezionisti: quello di Jessica Fletcher (Angela Lansbury), celebre protagonista de La signora in giallo, serie tv con protagonista una scrittrice di gialli che si diletta nel risolvere veri casi d'omicidio.

In questi giorni inoltre sono stati annunciati nuovi Funko Pop! dedicati a Star Wars: L'impero colpisce ancora e una nuova versione di Iron Man in stile Funko Pop! con il guanto di Thanos incorporato.