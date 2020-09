Funko Pop: da WandaVision ad Eternals, ecco quando arriveranno i nuovi Pop Marvel

Dopo la collezione dedicata ai folli supereroi di The Boys, anche i protagonisti delle serie Marvel come WandaVision e Falcon and the Winter Soldier riceveranno i loro adattamenti Funko Pop!

Non poteva essere altrimenti, vista la miriade di action figures ispirate agli eroi arrivate nel corso degli anni, ma stavolta dovremo attendere ancora un po' a causa del ritardo delle varie produzioni. Il merchandise verrà infatti distribuito all'inizio del 2021, più o meno in concomitanza con l'uscita delle serie su Disney+.

Come è possibile vedere nella lista riportata da DisPops, sono in programma 13 Funko Pop! per gli Eterni, 11 per Falcon and the Winter Soldier e 13 per WandaVision. Per quanto riguarda la serie con Elizabeth Olsen sono previsti due modelli in bianco e nero, molto probabilmente legati a degli episodi particolari. Ci saranno anche 11 Pop ispirati a Spider-Man: Miles Morales, che potrebbero essere resi disponibili a fine 2020, in tempo per il lancio del gioco e di PS5.

Al momento non sappiamo con precisione quali personaggi verranno rappresentati, ma la lista appare abbastanza corposa, quindi si ipotizza la presenza di tutti i protagonisti (magari in più versioni) e di alcuni antagonisti o comprimari.

Di seguito trovate il post con la lista. Vi ricordiamo che gli Eterni è stato posticipato a febbraio 2021, Falcon and the Winter Soldier potrebbe non arrivare nel 2020 e WandaVision è previsto per dicembre 2020.