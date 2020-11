Fuoco e Sangue: quando uscirà la serie prequel di Game of Thrones?

House of the Dragon, serie tratta dall'opera letteraria Fuoco e Sangue, sarà il prequel di GoT sui Targaryen e debutterà esattamente a tre anni di distanza dalla fine della serie originale. Stando alle parole del presidente della programmazione di HBO Casey Bloys, la serie uscirà nel 2022.

WarnerMedia, azienda produttrice della serie, sicuramente salterà il 2021 sia per problemi produttivi dovuti al Covid-19 sia per evitare la concorrenza di Amazon che debutterà con due serie fantasy quali Il Signore Degli Anelli, già rinnovata per la seconda stagione, e quella tratta da The Wheel of Time.

Sicuramente House of the Dragon approderà nel nostro Paese su Sky Atlantic tanto che il 30 ottobre scorso è arrivata la notizia del rinnovo della partnership pluriennale tra il gruppo Sky e WarnerMedia, gruppo che include HBO (anche HBO Max), Turner e Warner Bros.

Questo è in realtà il primo progetto televisivo spinoff de Il Trono Di Spade a ricevere il via libera da parte di HBO soprattutto dopo la cancellazione dell'altra serie spin-off The Long Night o Bloodmoon dopo solo una puntata pilot non accettata dai produttori.

Per chi non lo sapesse, House of the Dragon è un prequel di Game of Thrones basato sul romanzo “Fire & Blood” di George R. R. Martin, pubblicato in Italia col titolo “Fuoco e Sangue” lo scorso 20 novembre. Il romanzo e quindi la serie racconteranno gli antefatti della Casata Targaryen e vedrà l’attore inglese Paddy Considine interpretare Re Viserys Targaryen.

