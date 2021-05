Fuorionda di Diletta Leotta: gli idranti si accendono e...

Inutile negarlo, Diletta Leotta è la donna del momento e qualsiasi cosa le capiti ormai fa notizia. Archiviate ormai le polemiche per il presunto tradimento ai danni di Can Yaman, la bella giornalista sportiva è stata protagonista di un simpatico fuorionda.

Mentre si trovava sul campo dello Stadio Franchi per il pre-partita di Fiorentina-Lazio è stata costretta a lasciare di corsa il terreno di gioco. Infatti improvvisamente e senza alcun preavviso sono stati accesi gli idranti per annaffiare l'erba del campo. Diletta Leotta si è dileguata con un scatto fulmineo e ha tentato di mettersi a riparo a bordo campo come potete notare dalle immagini pubblicate sui social.

Anche in questa circostanza, la bella catanese 29 enne non ha perso il sorriso. Chissà se lo stesso sarà accaduto dopo aver udito le parole di Paola Ferrari nei suoi riguardi. La giornalista di Rai 1 l'ha infatti accusata di avere ben poco a che fare con il mondo del calcio e dello sport in generale e di essere arrivata ad una simile notorietà solo per la sua avvenenza. La Ferrari ha infatti aggiunto che una donna come Diletta Leotta può essere solo paragonata ad una Belen, sottolineando dunque, che la categoria della showgirl le si addice molto di più di quella della giornalista sportiva.