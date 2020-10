Furiosa lite a Pomeriggio 5, l'ospite attacca la D'Urso: 'Fai terrorismo mediatico'

Durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha avuto una pesantissima lite con un suo ospite, un imprenditore di Forlì che vieta l'ingresso al suo negozio alle persone che indossano la mascherina.

La conduttrice del noto programma di Canale 5 ha tentato di far ragionare l'uomo, sostenendo che i dispositivi di protezioni sono necessari in un momento tanto complesso per l'Italia, aggiungendo che l'ingresso scaglionato serve ad evitare la nascita di nuovi focolai ma, sembra che i suoi tentativi non abbiano avuto il risultato sperato.

Di tutta risposta l'imprenditore ha attaccato duramente la D'Urso visibilmente adirato: "Se mi hai contattato per farmi una ramanzina, hai trovato la persona sbagliata. Anche tu stai violando il Dpcm, sei in studio senza mascherina. State facendo terrorismo mediatico, state solo giocando con i numeri".

La replica della presentatrice non si è fatta attendere e particolarmente sconcertata per le parole dell'uomo ha detto: "Tu ti permetti di dire che io gioco con i numeri, io leggo i numeri, oggi 7mila nuovi positivi. Qui non violiamo la legge, nel Dpcm ci sono anche le regole per gli studi televisivi. Prendo le distanze da quello che dici".

Barbara D'Urso che potete vedere in questa simpatica pubblicità nei panni di Miranda Priesty, è spesso mira di attacchi vari e degli haters sui social. In sua difesa negli ultimi giorni è intervenuta anche sua sorella.