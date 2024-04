Furiosa stava per diventare una serie animata diretta da un artista dello Studio Ghibli

Oltre alla sorprendente ispirazione del villain di Chris Hemsworth Dementus, in una nuova intervista promozionale il regista George Miller ha svelato che inizialmente il suo ultimo film Furiosa: A Mad Max Saga nacque come serie tv d'animazione.

Il regista lo ha rivelato in una chiacchierata promozionale con Total Film insieme al produttore Doug Mitchell, che ha spiegato che ad un certo punto la storia di Furiosa venne elaborata per dare vita ad una serie tv d'animazione: il progetto era stato intitolato 'The Peach', ovvero 'La Pesca' (forse un riferimento al frutto che si vede all'inizio del trailer ufficiale di Furiosa in una scena ambientata nel Luogo verde delle molte madri) ed era stato perfino assegnato a Mahiro Maeda, famoso artista e disegnatore giapponese la cui carriera è lasciato segni in tantissime opere celeberrime che vanno da Neon Genesis Evangelion allo Studio Ghibli, e conosciuto soprattutto per la regia di uno dei cortometraggi della serie Animatrix, spin-off della saga di Matrix.

Tuttavia, alla fine, si è optato per un approccio 'più classico' e alla fine il progetto è diventato un film live-action con protagonista la giovane attrice Anya Taylor-Joy, che erediterà il ruolo iconico interpretato da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road.

Furiosa: A Mad Max Saga uscirà nei cinema italiani a partire dal prossimo 23 maggio, distribuito da Warner Bros.

